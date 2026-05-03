Красноярск появится на памятной монете Банка России

Новые памятные монеты серии «Города трудовой доблести» поступят в обращение с четвертого мая. Среди них есть и монета, посвященная Красноярску. Как сообщили в пресс-службе Банка России, в серию вошли восемь городов, включая Красноярск, Магадан, Каменск-Уральский, Пензу, Барнаул, Комсомольск-на-Амуре, Киров и Коломну. Монеты изготовлены из недрагоценных металлов, их номинал составляет 10 рублей. Диаметр — 22 миллиметра. Они имеют стандартное оформление: на лицевой стороне размещены надписи «Банк России» и «2026», а также обозначение номинала и защитные элементы. На оборотной стороне монеты, посвященной Красноярску, изображен фрагмент мемориального комплекса к 70 летию Победы — композиция с женщиной и подростком, собирающими миномет. По окружности указано название города и серия «Города трудовой доблести». Так, тираж каждой монеты составит один миллион экземпляров. Отмечается, что они являются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории страны без ограничений. Напомним, что в Красноярске ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.