Атака БПЛА на Нижегородскую область 3 мая: что известно?

В ночь на 3 мая 2026 года Нижегородскую область вновь атаковали вражеские БПЛА.
Об этом сообщило Министерство обороны России. Беспилотники относились к самолётному типу.
Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) начал работать по плану «Ковёр» с 20:20 2 мая, информировала Росавиация.
В общей сложности, в ночь на 3 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 334 БПЛА, уточняет российское оборонное ведомство. Сколько именно аппаратов летели над Нижегородской областью, пока не сообщается.
Кроме нашего региона, враг пытался атаковать приграничные области — Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, а также Ленобласть, соседнюю для нас Рязанскую область и Московский регион. БПЛА уничтожены также над Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Воздушная гавань Нижнего Новгорода уже к полуночи 2 мая сообщила, что вынуждена задержать четыре рейса из регулярного расписания, еще один рейс отменён. Его пассажиров приняли решение доставить в столицу автобусами. С пассажирами других рейсов работают представители авиакомпаний. Все наземные службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.
На 8:06 в аэропорту отменены два рейса, которые должны были направляться в московское Шереметьево и петербургское Пулково, ещё три борта ожидают открытия воздушного пространства над Нижним.
Решение о введении ограничений на приём и отправку пассажирских самолётов принято для оебспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.
Предыдущая атака вражеских БПЛА на Нижегородскую область случилась 30 апреля 2026 года, тогда сразу 30 беспилотников уничтожили над Дзержинском, один — над Кстовом (часть Нижнего Новгорода), сообщал глава региона Глеб Никитин. Пострадавших не было.
Нынешнюю атаку 3 мая власти Нижегородской области пока не комментируют.