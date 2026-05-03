Нижегородцы ФК «Победа» вырвали лидерство у «Ижевска»

Футболисты нижегородской «Победы», выступающие во второй лиге России (дивизион «Б», 4‑я группа), отпраздновали непростую и важную победу.
В матче подопечные Олега Макеева дважды выходили вперёд, однако «Ижевск» каждый раз отыгрывался.
Когда ничья уже казалась неизбежной, на 87‑й минуте «Победа» всё же оставила за собой последнее слово — 3:2 (1:1).
У хозяев поля голы забили Роман Артеменко, Артур Максимчук и Илья Кожухарь.
В турнирной таблице лидирует «КДВ» (Томск) — 15 очков, за ним идут «Химик» (Дзержинск) — 12 и «Победа» (Нижний Новгород) — 10.
3 мая «Химик» впервые примет «Победу» на своём поле.
