В 13 регионах РФ средняя пенсия неработающих россиян — более 30 тысяч рублей

В 13 российских регионах средняя пенсия достигла 30 тысяч рублей или превысила этот порог. Таковы данные Социального фонда РФ.
Речь идет о дальневосточных и северных регионах. Например, самая высокая средняя пенсия в стране — на Чукотке — 43,7 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 39,8 тысячи рублей, а на Камчатке — 39,3 тысячи рублей.
Далее следуют ХМАО — 38,3 тысячи рублей, Магаданская область — 39 тысяч, ЯНАО — 37,8 тысячи, Мурманская область — 35,4 тысячи.
В Хабаровском крае размер пенсии ровно 30 тысяч, в Карелии — 31,5 тысячи рублей, в Архангельской области — 32,5 тысячи рублей, в Коми — 32,7 тысячи рублей, Якутии — 34,4 тысячи рублей, Сахалинской области — 34,8 тысячи рублей.
Средняя пенсия по России у неработающих пенсионеров — 25 тысяч 647 рублей.