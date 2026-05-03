ПВО за ночь сбила 334 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 334 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Так, дроны ВСУ были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Орловской и Нижегородской областями.
Кроме того, российские военные сбили украинские БПЛА над Ленинградской, Новгородской и Псковской областями, а также над Московским регионом.
Наконец, сегодня ночью ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом.
Сколько было сбито БПЛА в каждом из регионов, в ведомстве не уточнили.