На минской Комаровке продается молодая картошка по 6,9 рубля за кило

Уже не первую неделю на Комаровке продают молодую капусту, за которую просят от 2 рублей, редис — от 3 рублей за пучок и 3,9 — за килограмм, укроп и петрушку — от 1,2 (за 100 грамм), зеленый лук — 1,5. Можно приобрести свежие помидоры из Туркменистана — 5,9 рублей за кило. Огурцы предлагают от 2 до 6,90 рублей. Желтые и красные перцы из Ирана стоят от 7,9. Есть и ягоды. Например импортную клубнику продают от 12,9 рублей за кило.