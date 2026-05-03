На минской Комаровке продается молодая картошка по 6,9 рубля за кило

На минском Комаровском рынке покупателям предлагают старую картошку от 99 копеек за кило, а молодую — за 6,9 рубля, пишет агентство «Минск-Новости».
— Большая поставка молодого картофеля из Азербайджана появилась на многих прилавках меньше недели назад, — рассказала продавец Елена.
Уже не первую неделю на Комаровке продают молодую капусту, за которую просят от 2 рублей, редис — от 3 рублей за пучок и 3,9 — за килограмм, укроп и петрушку — от 1,2 (за 100 грамм), зеленый лук — 1,5. Можно приобрести свежие помидоры из Туркменистана — 5,9 рублей за кило. Огурцы предлагают от 2 до 6,90 рублей. Желтые и красные перцы из Ирана стоят от 7,9. Есть и ягоды. Например импортную клубнику продают от 12,9 рублей за кило.
