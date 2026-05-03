Россиянам напомнили об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Законодательство Российской Федерации устанавливает серьёзную уголовную ответственность за надругательство над одним из главных символов воинской славы и памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.
Как разъяснила в беседе с ТАСС адвокат Наталья Малиновская, осквернение георгиевской ленты подпадает под действие частей третьей и четвёртой статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Базовая санкция за данное преступление предусматривает несколько видов наказания, которые суд может избрать в зависимости от конкретных обстоятельств совершённого деяния и личности виновного.
В соответствии с частью третьей указанной статьи, за осквернение георгиевской ленты предусмотрен штраф в размере до трёх миллионов рублей, либо обязательные работы на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительные работы продолжительностью до одного года, либо принудительные работы на срок до трёх лет. При этом наиболее суровым наказанием, которое может быть назначено судом в рамках данной части статьи, является лишение свободы на тот же максимальный срок — до трёх лет.
Однако ответственность может быть существенно ужесточена при наличии отягчающих обстоятельств, перечисленных в части четвёртой той же статьи. К таким обстоятельствам закон относит совершение преступления группой лиц, в том числе по предварительному сговору или без такового, совершение деяния организованной группой, а также использование средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Принципиально важно отметить, что в последнем случае состав преступления будет считаться квалифицированным, даже если надругательство совершено одним человеком без какого-либо сговора с кем бы то ни было, но сам факт правонарушения получил публичную огласку через сеть.
При наличии любого из перечисленных отягчающих признаков размеры наказания возрастают весьма значительно. Штраф в таких случаях устанавливается в диапазоне от двух до пяти миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличивается до пяти лет.
Напомним, что в России строго запрещено использование георгиевской ленты в коммерческой деятельности и на товарах массового потребления. Подобные изображения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Символ воинской славы защищен законодательством и не предназначен для извлечения прибыли через продажу продукции.
