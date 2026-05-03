Более 12 часов в нижегородском аэропорту действуют ограничения на полеты

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде действует план «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в нижегородском аэропорту вчера, 2 мая, около 20:21. Меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.
В связи с этим были задержали несколько рейсов. Вылет самолета в Ташкент перенесли с 21:40 на 09:00, а рейс в Санкт-Петербург состоится в 13:20 вместо 11:20. Прибытие самолета из Москвы перенесли с 21:45 на 10:50, а из Санкт-Петербурга — с 10:40 на 12:40. Также отменены рейсы в Шарм Эль Шейх и Санкт-Петербург, которые должны были направится в Шереметьево и Пулково.
Представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта работают с пассажирами — им выдали коврики, матрасы и пуфы, предоставили горячее питание.
Напомним, что минувшей ночью над территорией России сбили 334 беспилотника. В том числе, атаку отразили над Нижегородской областью.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновляются с 8 июня.