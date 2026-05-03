17 человек эвакуировали из села Преображенка из-за угрозы паводка

Все эвакуированные размещены у родственников.

Источник: МЧС РФ

В районах Иркутской области, подверженных паводкам, сотрудники МЧС России проводят круглосуточный мониторинг обстановки.

Днём 2 мая в превентивных целях из села Преображенка на вертолёте Ми-8 МЧС России были эвакуированы 17 человек, в том числе восемь детей. Девять человек доставили в город Киренск, шестерых — в село Ербогачен, а двоих детей — в село Калинина. Все эвакуированные размещены у родственников.

Вечером того же дня в Жигаловском районе на реке Лене в 12 километрах от села Петрово в сторону деревни Заплескина из-за ледового затора произошло подтопление трассы на двух участках. На месте работают сотрудники дорожной службы. Ликвидацией затора занимаются специалисты пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Для контроля гидрологической обстановки задействованы штатные и временные гидрологические посты наблюдения. Специалисты группы беспилотных авиационных систем МЧС России проводят аэроразведку на затороопасных участках рек. На местах спасатели оказывают адресную помощь населению и принимают все необходимые меры для защиты людей и минимизации последствий паводка.

