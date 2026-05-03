Специалисты за 11 лет обновили в Москве 70 домов с колоннами

В 2025 году специалисты привели в порядок еще один шедевр советской неоклассики с колоннами — здание на Ленинградском проспекте (д. 48). Шестиэтажный жилой дом построен в 1951 году по проекту архитектора А. В. Мезьера в стиле советской неоклассики. Фасады строения имеют сложную пластику с декоративными элементами. К зданию примыкает соседний жилой дом. Главный фасад симметричен, акцентирован тремя ризалитами с эркерами, и сандриками, а на уровне первого — второго этажей — колоннадами с портиками и балюстрадами. Завершают его люкарны в виде портиков со стекающими волютами. Дворовые фасады здания выделяются парными эркерами, завершенными люкарнами. Фасады здания оштукатурены, по его периметру тянется венчающий карниз. Колоннами оформлены входные группы дома.