Специалисты за 11 лет обновили в Москве 70 домов с колоннами

«За 11 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок около 70 жилых домов с колоннами. Эти архитектурные элементы придают зданиям торжественный вид, превращая обычные дома в настоящие украшения улиц. Выполненные работы позволили восстановить фасадные конструкции и сохранить здания на многие годы», — говорится в сообщении.
Один из домов с колоннами отремонтировали в 2021 году. Это трехэтажное жилое здание по адресу: район Восточный, ул. Главная, д. 5. Дом сложной формы был возведен в 1937 году по индивидуальному проекту. Основное внимание привлекают террасы, их в доме девять. Они украшены пилястрами и арочным сводом с колоннами. Первый этаж выделен рустовкой.
Работы по ремонту фасада начались с расчистки и промывки. Специалисты тщательно очистили поверхности и обработали их дезинфицирующим составом, отремонтировали кирпичную кладку фасада и заполнили его швы специальным составом. Затем стены и декоративные элементы окрасили в исторический кремово-белый цвет, а колонны и кронштейны под балконами — в сигнальный белый.
Кроме того, обновили цоколь и отмостку здания, навесили на фасад новую систему водостока. На крыше заменили кровельное покрытие, в чердачных помещениях установили оптимальный температурно-влажностный режим. Привели также в порядок подъезды и подвалы здания, заменили инженерные системы — стояки и магистрали холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.
Преобразился также жилой дом для работников Инжкоопстроя, входившего в ведомство Наркомата легкой промышленности. Он расположен по адресу: Котельническая набережная, д. 25, корпус 2.
Здание высотой от шести до восьми этажей, украшенное эффектной колоннадой, было построено в 1939 году по проекту архитектора И. И. Ловейко в стиле советского неоклассицизма. Дом стоит на взгорье и удален от набережной в глубину квартала. Нижний ярус здания акцентирован прямоугольной штукатурной рустовкой, а средний на уровне второго и третьего этажей выделен арочными проемами, разделенными между собой парными колоннами с ионическими капителями. Своды арок дома кессонированы, а внутри лоджий устроены балконы с балясинами. Верхнюю часть здания акцентируют балконы с полуколоннами ионического ордера. Завершает фасад венчающий карниз с кронштейнами.
В 2023 году специалисты Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы восстановили фасад дома, подъезды и ряд инженерных систем. Особое внимание они уделили сохранению авторского портрета здания.
Ремонт фасада начали с расчистки и промывки всех поверхностей от загрязнений. Далее выполнили работы по восстановлению штукатурного слоя и нанесению антигрибковой защиты. Кроме того, специалисты отремонтировали балконы и восстановили архитектурный декор — около 200 балясин, лепные элементы, а также плитку на балконных галереях. В завершение фасад окрасили в исторический светло-серый цвет. Помимо этого, специалисты обновили керамогранитную плитку цоколя, входные группы и водосточные трубы.
В 2025 году специалисты привели в порядок еще один шедевр советской неоклассики с колоннами — здание на Ленинградском проспекте (д. 48). Шестиэтажный жилой дом построен в 1951 году по проекту архитектора А. В. Мезьера в стиле советской неоклассики. Фасады строения имеют сложную пластику с декоративными элементами. К зданию примыкает соседний жилой дом. Главный фасад симметричен, акцентирован тремя ризалитами с эркерами, и сандриками, а на уровне первого — второго этажей — колоннадами с портиками и балюстрадами. Завершают его люкарны в виде портиков со стекающими волютами. Дворовые фасады здания выделяются парными эркерами, завершенными люкарнами. Фасады здания оштукатурены, по его периметру тянется венчающий карниз. Колоннами оформлены входные группы дома.
Во время ремонта специалисты обновили фасад и крышу здания. Фасад расчистили и промыли, места замокания обработали антигрибковым составом. Архитектурные элементы бережно восстановили там, где это было необходимо. После подготовительных работ фасад оштукатурили и окрасили в исторический цвет «белая пшеничная мука». Кроме того, специалисты привели в порядок балконы и входные группы, навесили на здание систему внешнего водостока. На крыше они обновили кровельное покрытие, а в чердачных помещениях обеспечили оптимальный температурно-влажностный режим с помощью плит из минеральной ваты.