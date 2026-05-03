Ещё десять пунктов проката вещей для новорождённых открыли на Дону

С начала 2026 года в Ростовской области открыли ещё десять пунктов проката вещей для младенцев. По данным правительства донского региона, всего за первый квартал услугой воспользовались почти 400 семей, взяв около 800 предметов.
В пунктах проката вещей для новорождённых родители могут бесплатно взять во временное пользование до трёх вещей на ребёнка: коляску, автокресло, детскую кровать, ванну, стульчик для кормления, ходунки, пеленальный комод, манеж, стерилизатор для детской посуды, подогреватель бутылочек, электрокачели и коляску для близнецов. Наибольшим спросом пользуются автокресла, коляски и ходунки.
Мера поддержки реализуется по поручению губернатора Юрия Слюсаря в ходе нацпроекта «Семья». В 2025 году в регионе уже действовали 32 пункта в 25 муниципалитетах. До 1 июня 2026 года их планируют открыть во всех городах и районах области.
Воспользоваться прокатом могут: молодые семьи и одинокие родители до 35 лет, студенческие семьи, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников СВО. Список категорий получателей и доступных вещей постоянно расширяется.
