Волгоградцы рассказали о пожаре с погибшими птенцами и детёнышами зверей

Огонь вспыхнул около шести вечера, потушить его удалось спасателям только в девятом часу, погибло множество животных и птиц, только некоторых удалось спасти.

Жуткий пожар охватил огромную территорию на юге Волгограда вечером 2 мая. Огонь пылал на площади пять гектаров — горели камыши, в которых гнездились птицы и обитали животные.

По словам владелицы центра реабилитации диких животных «Птичий остров» Алины Ериной, неизвестные в разгар сезона гнездования, сезона птенцов и детенышей поджег камыш. Огонь вспыхнул около шести вечера, потушить его удалось спасателям только в девятом часу, погибло множество животных и птиц, только некоторых удалось спасти.

«Это то самое болото в Красноармейском районе, где обитают сотни видов птиц и животных, в том числе, краснокнижных. В прошлом году мы выпускали здесь караваек после реабилитации», — делится зоозащитница.

Волонтёры призвали горожан не поджигать камыш — он будет расти только лучше на удобренной пеплом почве.

«Ваши действия бессмысленны и жестоки! Вы убиваете всё живое, устраивая ад для тех, кто не может спастись!», — эмоционально объясняет Алина Ерина.

Волгоградцы, обсуждающие трагическое событие, возражают: тем, кто совершает такие поступки, бесполезно объяснять. Единственный повод их остановить — огромные штрафы. Но для этого поджигателей нужно найти, а это, увы, из области утопии…

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что популярный зоомагазин выгорел дотла в Краснослободске, погибли питомцы.

