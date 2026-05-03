Двенадцать пожаров за сутки 2 мая потушили в Ростовской области

Представители ведомства напомнили жителям правила пожарной безопасности в сезон шашлыков: мангал нужно ставить как минимум в пяти метрах от строений, в 30 метрах от деревьев и не менее, чем в ста метрах от хвойных массивов. При этом в радиусе двух метров нужно очистить территорию от листвы, сухой травы и горючих материалов. Также следует держать рядом песок, огнетушитель или воду, а после пикника залить угли и убедиться, что они не тлеют.