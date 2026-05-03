В Пензе сотрудники компании по электроснабжению проверили здоровье

Примерно 200 сотрудников электроснабжающей компании «ТНС энерго Пенза» проверили свой организм в ходе программы «Укрепление здоровья работающих». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
В течение трех дней врачи принимали пациентов прямо на рабочих местах. Сотрудникам измерили артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы и обследовали функции внешнего дыхания. Также медработники провели оценку компонентного состава тела, измерение массы тела, расчет индекса массы тела и биологического возраста. По результатам медосмотра каждый сотрудник получил информацию о состоянии своего организма и возможных рисках развития заболеваний.
«Регулярные обследования помогут выявить скрытые патологии, а рекомендации специалиста — предупредить заболевание. Управление предрисками позволяет предотвратить болезнь и обеспечить здоровое долголетие. Помните, что ключевые факторы долголетия остаются неизменными: качественный сон, полноценное питание, отказ от вредных привычек и снижение уровня стресса», — подчеркнула врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.