Сотрудники Минздрава Кировской области изучили основы бережливости

Семинар «Технологии бережливого производства в управлении здравоохранением» прошел для сотрудников Министерства здравоохранения Кировской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
В ходе стратегической сессии участники изучили принципы, методики и подходы бережливого производства, а также уже реализованные проекты в государственном управлении. В практической части слушатели проанализировали текущие процессы и направления деятельности для выявления точек развития.
Предложенные варианты касались взаимодействия министерства с медицинскими организациями, сокращения временных издержек на процессы делопроизводства и повышения эффективности взаимодействия ведомства с жителями региона. Все инициативы были структурированы в виде командных проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.