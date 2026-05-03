С 1 сентября 2026 года в регионах стартует эксперимент с мобильными аптеками

Ведущую роль в организации маршрутов и экономической поддержке передвижных аптек играют региональные власти. Как рассказала «Российской газете» исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина, пилотные проекты с мобильными аптеками уже «обкатывались» в Красноярском крае, Татарстане, Краснодарском крае и некоторых других регионах. Логистика, переоборудование и обслуживание специальных автомобилей — это, действительно, дополнительные расходы. Но проект социальный, направлен на повышение доступности лекарственного обеспечения, и логистические расходы не должны влиять на удорожание лекарств. Поэтому практически везде в организации мобильных аптек участвовали региональные власти — не только для разработки оптимальных маршрутов, но и для обеспечения финансовой устойчивости. «Перекладывать дополнительные расходы на сами аптеки, включая их в окончательную цену лекарств, — это значит убить социальную направленность проекта», — подчеркнула Неволина.