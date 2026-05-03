Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сосновоборске работникам ЖКХ вернули пять млн рублей задолженности по зарплате

Судебные приставы взыскали более пяти миллионов рублей заработной платы в пользу работников жилищно-коммунального предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В Сосновоборске судебные приставы взыскали более пяти миллионов рублей заработной платы в пользу работников жилищно-коммунального предприятия. В ГУФССП России по Красноярскому краю сообщили, что всего к ним обратились 38 человек.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета организации, вынес постановление о запрете регистрационных действий автомобилей и недвижимости, принадлежащих предприятию-должнику. Кроме того, он назначил исполнительский сбор в 12% от суммы долга.

В итоге сотрудники предприятия получили свои деньги, а организации теперь предстоит заплатить более 190 тысяч рублей исполнительского сбора.

Ранее мы писали, что житель Красноярка через суд доказал, что с него взыскивают долги однофамильца.