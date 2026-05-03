«У вас двое суток для урегулирования ситуации»: молодая зеленогорка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Жительница Зеленогорска стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму.
Как рассказали в полиции, к ним поступило заявление от 25-летней местной жительницы. Она рассказала, что в начале апреля ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником оператора связи. Под предлогом окончания срока действия сим-карты злоумышленник убедил девушку продолжить разговор, после чего сообщил о якобы попытке взлома ее аккаунтов.
Далее в схему включились другие участники: звонившие представлялись сотрудниками «технической безопасности», «Центробанка», а также правоохранительных органов. Девушку последовательно вводили в состояние тревоги, убеждая, что ее персональные данные скомпрометированы, а банковские счета используются мошенниками для оформления кредитов и даже финансирования противоправной деятельности.
Особое давление оказало подключение к разговору человека, представившегося сотрудником ФСБ. Он продемонстрировал удостоверение и заявил, что девушка якобы может быть привлечена к уголовной ответственности за соучастие, дав ей ограниченное время 48 часов для «урегулирования ситуации». Это стало ключевым моментом запугивания.
Под постоянным контролем злоумышленников, в том числе через демонстрацию экрана мобильного устройства и требование отправлять скриншоты уведомлений и журналов звонков, потерпевшая выполняла все указания. Ей диктовали конкретные действия: оформление кредитов в различных банках, переводы денежных средств между своими счетами и на так называемые «безопасные счета».
В результате потерпевшая оформила несколько кредитов и перевела денежные средства на счета третьих лиц, а также выполнила дополнительные требования злоумышленников, включая приобретение электронных сим-карт и перевод оставшихся средств. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 519 900 рублей. Только спустя время, обсудив произошедшее с родственниками, она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.
«Ни при каких обстоятельствах не следует выполнять финансовые операции по указанию неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Настоящие сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений не требуют оформления кредитов, перевода денежных средств или передачи персональных данных по телефону», — напоминают в полиции.