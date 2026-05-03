Посуточная аренда в России замедлила рост до 5%, зато в Крыму цены выросли на 26%

Рынок посуточной аренды весной 2026 года в целом по стране замедлил рост, но в некоторых регионах цены продолжают повышаться быстрее среднего. О том, сколько стоят сутки в Москве, Петербурге и других городах, подорожают ли они на майские и стоит ли бронировать квартиру вместо отеля, — в материале «Российской газеты».
Сколько стоят сутки.
По итогам года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 30 крупных городах выросла всего на 5%. Предыдущие четыре года показатели росли на 10−15% в год, сообщил главный аналитик «Циана» Алексей Попов. По его словам, причина замедления роста — насыщение рынка за счет увеличения объема предложения, а также прекращение роста спроса из-за замедления экономики и логистических ограничений.
При этом в разных городах ситуация различается: где-то цены заметно подскочили, где-то застыли на месте, а в некоторых и вовсе снизились. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве в апреле 2026 года составила 5120 рублей, в Санкт-Петербурге — 4440 рублей, в Казани — 4580 рублей, в Нижнем Новгороде — 4630 рублей, в Сочи — 4760 рублей, в Калининграде — 4020 рублей. Максимальная стоимость аренды — в Зеленоградске (5760 рублей), минимальная — в Челябинске и Тюмени (2850 — 2910 рублей).
Наиболее заметный рост за год продемонстрировал Крым: в Ялте цены выросли на 26%, до 5310 рублей, в Севастополе — на 17%, до 3910 рублей. В Анапе рост составил 13% (3510 рублей), в Кисловодске — 8% (4460 рублей). При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске цены за год не изменились, а в Волгограде снизились на 1% (до 3550 рублей).
По оценке председателя Совета директоров корпорации «Асториус» Екатерины Авдеевой, в Москве и Санкт-Петербурге цены немного снизились по сравнению с прошлым годом. «Причина проста: предложение в Москве и Петербурге выросло на 28%, а спрос за ним не успел. В итоге доходность посуточного бизнеса в этих городах снизилась с 30% до 6−8% годовых», — объясняет эксперт.
Майские праздники и сезон.
Базовая наценка за размещение на длинных выходных, по словам Алексея Попова, составляет 10−15%. В популярных центрах экскурсионного туризма она может доходить до 30%. В Волгограде на прошлогодние торжества, приуроченные к юбилейному Дню Победы, ставки увеличились почти в 1,5 раза.
Генеральный директор инвестиционной компании «ФЛИП» Евгений Шавнев добавляет, что в сезон цены на аренду вырастают примерно на 25−50% в зависимости от региона и периода. Пик цен на юге приходится на июль-август, в Санкт-Петербурге — май-август. «В отличие от рынка купли-продажи рынок аренды не испытывает существенного дефицита. Однако, например, в сезон отпусков подобный дефицит фиксируют прибрежные регионы Краснодарского края, при этом зимой ситуация обратная», — говорит эксперт.
По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Кырлана Марчела, на майские праздники 2026 года Казань прибавила 17%, Краснодар — 15%, Кисловодск — 7%, Волгоград — 4%, Калининград — 2%. Москва и Санкт-Петербург, напротив, показали небольшое снижение средней цены по сравнению с прошлым годом из-за широкого предложения и высокой конкуренции. При этом в 2025 году спрос на посуточную аренду на майские был на 20−30% выше, чем годом ранее, и эта высокая база сохраняет давление на рынок и в 2026 году.
По данным владельца компании по доверительному управлению недвижимостью Do Realty Ульяны Виноградовой, средняя стоимость квартиры на праздники по Москве оценивается около 5,3−5,4 тыс. руб. в сутки. Это примерно на 5−8% выше прошлого года. «Но эта цифра не означает равномерного роста спроса по районам. В некоторых районах можно наблюдать снижение цен до 20−25%. Особенно это касается Московской области и аэропортовых направлений. Сейчас мы чаще удерживаем цены или даем существенные скидки, чтобы сохранить загрузку», — отмечает она.
Квартира или отель.
По словам Попова, в среднем снять квартиру в 1,5 раза дешевле, чем гостиницу. Но у отелей есть свои преимущества, которые учтены в цене: глубина бронирования, минимальные риски незаселения, больший набор сервисных услуг.
Екатерина Авдеева приводит расчет для семьи из четырех человек, едущей в Москву на пять ночей. Пятизвездочный люкс обойдется от 40 тысяч рублей за сутки, то есть примерно в 200 тысяч рублей за всю поездку. Двухкомнатная квартира посуточно стоит от 6 тысяч рублей за сутки — всего около 30 тысяч рублей за ту же поездку. Разрыв достигает 400−500% в пользу квартиры. «На сэкономленные деньги семья может завтракать, обедать и ужинать в любых ресторанах, а спать — в изолированных комнатах, что особенно важно в поездках с детьми», — говорит она.
Генеральный директор строительной компании Kronung Филипп Шраге отмечает, что посуточная аренда квартиры часто выигрывает у отелей по соотношению цены и комфорта для семей с детьми или небольших групп. В квартире есть своя кухня, стиральная машина и больше пространства. Однако апарт-отели с сервисом уборки и ресепшена становятся серьезным конкурентом. По его словам, разница в цене сократилась до 10−15%, а уровень предсказуемости и безопасности у них выше. «Хостелы остаются бюджетным вариантом для соло-путешественников, но для пар и семей квартира чаще оказывается выгоднее», — заключает эксперт.