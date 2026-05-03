Посуточная аренда в России замедлила рост до 5%, зато в Крыму цены выросли на 26%

Екатерина Авдеева приводит расчет для семьи из четырех человек, едущей в Москву на пять ночей. Пятизвездочный люкс обойдется от 40 тысяч рублей за сутки, то есть примерно в 200 тысяч рублей за всю поездку. Двухкомнатная квартира посуточно стоит от 6 тысяч рублей за сутки — всего около 30 тысяч рублей за ту же поездку. Разрыв достигает 400−500% в пользу квартиры. «На сэкономленные деньги семья может завтракать, обедать и ужинать в любых ресторанах, а спать — в изолированных комнатах, что особенно важно в поездках с детьми», — говорит она.