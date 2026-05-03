В Пулково задержаны более 40 рейсов

В Пулково из-за ограничений были задержаны более 40 рейсов.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Более 40 рейсов задержано на более чем 2 часа в аэропорту «Пулково» из-за ранее вводимых ограничений, сообщает аэропорт.

«Первым после открытия воздушного пространства в Петербург в 8:24 прибыл рейс FV 6574 из Красноярска. Расписание в аэропорту Пулково может корректироваться. На текущий момент — более 2 часов задержано более 40 рейсов», — сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что команды аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для выполнения запланированного полетного плана.

Обстановка в терминале спокойная. Очередей и скоплений пассажиров нет, сообщил аэропорт.