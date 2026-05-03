Волгоградцев ожидает короткая рабочая неделя после майских праздников

В 2026 году майские праздники вместо затяжных каникул настигнут волгоградцев двумя волнами. 3 мая большинство жителей региона ожидает окончания первого подхода к праздничному столу. Впереди полноценная пятидневная рабочая неделя.

Однако уже предстоящие выходные вновь будут удлинёнными. Из-за того, что День Победы выпадает на субботу, благодаря переносу в понедельник граждан ожидает дополнительная возможность для отдыха на природе. Соответственно, и третья по счёту рабочая неделя мая вновь выдастся усечённой. От новых выходных жителей региона будут отделять всего лишь четыре будних дня.

Напомним, после майских праздников следующие расширенные выходные волгоградцев ожидают в начале лета. Благодаря празднованию Дня России летом жители региона смогут отдохнуть в течение трёх дней с 12 по 14 июня.

Фото из архива ИА «Высота 102».