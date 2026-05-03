Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновных накажут: в МЧС начали внеплановые проверки готовности к лесным пожарам в весенне-летний сезон

Сотрудники МЧС начали проверку готовности к пожарам в Челябинской области.

Источник: МЧС РФ

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС усилили контроль за подготовкой территорий к весенне-летнему пожароопасному сезону. На Южном Урале стартовали внеплановые проверки готовности населенных пунктов и объектов к возможным лесным и ландшафтным пожарам. Особое внимание уделяется тому, смогут ли местные власти и организации предотвратить переход огня с природных территорий на жилые зоны.

Инспекторы проверяют, есть ли вокруг населенных пунктов защитные полосы из распаханной земли, убрана ли сухая трава и мусор возле лесов, а также ликвидированы ли незаконные свалки. Такие рейды сейчас проходят во всех районах Челябинской области.

Если специалисты обнаружат нарушения, виновных ждет административная ответственность. В МЧС просят жителей не жечь сухую траву и мусор — это самая частая причина весенних пожаров. Проверки продлятся до конца пожароопасного сезона.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше