Эксперты рассказали, как россияне планируют отдых

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса «Туту».
«Летние поездки планируют заранее, тогда как зимой, весной и осенью бронирования совершаются ближе к дате. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19−20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12−15 дней», — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках — за последние пять лет он практически не изменился и составляет 15−16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился — с 8−10 дней до 15 дней.
При этом, по словам директора по развитию партнерской сети сервиса «Туту» Эмиля Зиядинова, значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент. «Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках», — добавил он.
Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники: за 1−2 дня до поездки они оформляют 26−29% авиабилетов и 26−33% железнодорожных билетов. У семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирований отелей за три месяца и более.