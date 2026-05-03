В Ульяновской области создали сервис «Работа для СВОих»

Сервис «Работа для СВОих» разработал кадровый центр Ульяновской области для помощи участникам спецоперации в трудоустройстве. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
Новый сервис позволяет получить психологическую поддержку, консультации, помощь в социальной адаптации и бесплатно пройти переобучение. Также предполагаются очные встречи с работодателями. Оказание услуги проходит в несколько этапов. Сначала собирается информация об образовании и профессиональном опыте ветерана. Далее формируется реестр участников СВО и членов их семей, которые нуждаются в трудоустройстве, а также определяется круг работодателей с вакансиями, соответствующими потребностям заявителя.
Для каждого разрабатывается индивидуальный комплексный план сопровождения, также закрепляется персональный карьерный и кадровый консультант. С начала запуска сервиса меры поддержки уже получили 117 граждан этой категории. На сопровождении карьерных консультантов находятся более 50 участников спецоперации и членов их семей, принявших участие в сервисе «Работа для СВОих».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.