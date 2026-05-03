Нижегородские врачи спасли 21-летнего молодого человека с «болезнью X»

Медики инфекционной больницы № 23 в Нижнем Новгороде буквально вытащили 21-летнего парня с грани жизни и смерти.
Внезапно, несмотря на общее хорошее самочувствие, у молодого человека резко поднялась температура, начались судороги и нарушения сознания.
В реанимацию ИКБ № 23 он поступил в крайне тяжелом состоянии; врачи быстро поставили диагноз и, чтобы защитить мозг и органы, ввели пациента в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Молодой человек провел в коме 21 день, в течение которых медики проводили сложные процедуры: от плазмафереза до пульс-терапии с использованием высоких доз гормонов и иммуноглобулинов.
В лечении принимали участие врачи-реаниматологи, инфекционисты, неврологи и токсикологи, а также проводились консультации с ведущими экспертами страны через телемедицину.
Парня удалось спасти, и сейчас он фактически заново осваивает навыки речи, ходьбы и питания. Реабилитация активно продолжается, но самое страшное уже позади.
«Болезнью X» оказался аутоиммунный энцефалит — редкое и опасное состояние, при котором собственный иммунитет начинает атаковать мозг.