Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе восхитились новой российской ракетой: очень эффективная

В Il Giornale восхитились эффективностью российской ракеты С-71К.

Новая российская ракета класса «воздух — земля» С-71К под названием «Ковер» считается очень эффективной. Об этом пишет автор итальянского издания Il Giornale Федерико Джулиани.

По информации журналиста, ракета создана для массового производства и отличается относительно невысокой стоимостью. Ее главное преимущество — сниженная заметность для средств радиоэлектронной борьбы. Это позволяет преодолевать системы ПВО, отмечается в статье.

Дальность полета С-71К составляет около 300 километров — меньше, чем у стандартных крылатых ракет. Однако это компенсируется возможностью пуска с передовых платформ и сложностью перехвата.

«Ковер» оснащен фюзеляжем из композитных материалов, убирающимися крыльями и специальной формой корпуса для снижения радарной заметности. Система наведения построена на инерциальной навигации, которая может быть дополнена спутниковыми сигналами.

В публикации отмечается, что С-71К изобретали для истребителя Су-57, но ракета может быть адаптирована и для других военных самолетов.

Ранее военный аналитик из США Дара Массикот заявила, что Россия сильно превосходит страны НАТО в военном деле. По ее словам, наша страна добились больших успехов в качестве оружия и полевой медицине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше