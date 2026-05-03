На Западе восхитились новой российской ракетой: очень эффективная

Новая российская ракета класса «воздух — земля» С-71К под названием «Ковер» считается очень эффективной. Об этом пишет автор итальянского издания Il Giornale Федерико Джулиани.
По информации журналиста, ракета создана для массового производства и отличается относительно невысокой стоимостью. Ее главное преимущество — сниженная заметность для средств радиоэлектронной борьбы. Это позволяет преодолевать системы ПВО, отмечается в статье.
Дальность полета С-71К составляет около 300 километров — меньше, чем у стандартных крылатых ракет. Однако это компенсируется возможностью пуска с передовых платформ и сложностью перехвата.
«Ковер» оснащен фюзеляжем из композитных материалов, убирающимися крыльями и специальной формой корпуса для снижения радарной заметности. Система наведения построена на инерциальной навигации, которая может быть дополнена спутниковыми сигналами.
В публикации отмечается, что С-71К изобретали для истребителя Су-57, но ракета может быть адаптирована и для других военных самолетов.