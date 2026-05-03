В Кабардино-Балкарии начался фестиваль горных экстремальных видов спорта

В ходе мероприятия состоятся индивидуальные соревнования по ски-альпинизму на дистанции «Гонка», скайраннинг «Вертикальный километр», а также скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса в двух классах — «спорт» и «классика». Кроме того, в программу вошли общий зачет и четвертый этап Кубка России по скайраннингу, а также скоростное восхождение на Эльбрус в спортивном и любительском классах.