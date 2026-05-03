В Кабардино-Балкарии начался фестиваль горных экстремальных видов спорта

Состоятся индивидуальные соревнования и скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль горных экстремальных видов спорта RedFox Elbrus Race 2026 проходит с 2 по 8 мая в Приэльбрусье в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.

В ходе мероприятия состоятся индивидуальные соревнования по ски-альпинизму на дистанции «Гонка», скайраннинг «Вертикальный километр», а также скоростное восхождение на Западную вершину Эльбруса в двух классах — «спорт» и «классика». Кроме того, в программу вошли общий зачет и четвертый этап Кубка России по скайраннингу, а также скоростное восхождение на Эльбрус в спортивном и любительском классах.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.