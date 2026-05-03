Налоги, вычеты и транспорт: какие льготы получат пенсионеры в 2026 году

По налогу на имущество пенсионер полностью освобождается от уплаты за один объект каждого вида: квартиру, жилой дом, гараж, хозпостройку до 50 кв. м на участке. По земельному налогу положен вычет на 6 соток: если участок до 600 кв. м, налог обнуляется, если больше — платят только за превышение.