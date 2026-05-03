Налоги, вычеты и транспорт: какие льготы получат пенсионеры в 2026 году

По налогу на имущество пенсионер полностью освобождается от уплаты за один объект каждого вида: квартиру, жилой дом, гараж, хозпостройку до 50 кв. м на участке. По земельному налогу положен вычет на 6 соток: если участок до 600 кв. м, налог обнуляется, если больше — платят только за превышение.
Кроме того, работающий пенсионер при покупке жилья может вернуть НДФЛ через имущественный вычет за год покупки и три предыдущих года. Транспортный налог зависит от региона, льготы различаются: в Москве — для маломощных авто и отдельных категорий, в Подмосковье — по областному закону.
Ранее Life.ru сообщал, что в 13 российских регионах выплаты неработающим пенсионерам превысили отметку в 30 тысяч рублей. В тройке лидеров — Чукотский автономный округ (43 700 рублей), Ненецкий АО (39 800) и Камчатский край (39 300).
