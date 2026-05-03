Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоги, вычеты и транспорт: какие льготы получат пенсионеры в 2026 году

В 2026 году пенсионеры могут рассчитывать на налоговые послабления: федеральные льготы по имуществу и земле, региональные — по транспорту. При этом работающие пожилые люди вправе вернуть НДФЛ при покупке жилья. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Источник: Life.ru

По налогу на имущество пенсионер полностью освобождается от уплаты за один объект каждого вида: квартиру, жилой дом, гараж, хозпостройку до 50 кв. м на участке. По земельному налогу положен вычет на 6 соток: если участок до 600 кв. м, налог обнуляется, если больше — платят только за превышение.

Кроме того, работающий пенсионер при покупке жилья может вернуть НДФЛ через имущественный вычет за год покупки и три предыдущих года. Транспортный налог зависит от региона, льготы различаются: в Москве — для маломощных авто и отдельных категорий, в Подмосковье — по областному закону.

Ранее Life.ru сообщал, что в 13 российских регионах выплаты неработающим пенсионерам превысили отметку в 30 тысяч рублей. В тройке лидеров — Чукотский автономный округ (43 700 рублей), Ненецкий АО (39 800) и Камчатский край (39 300).

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше