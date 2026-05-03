В Красноярске прошла конференция по оперативной гинекологии

Конференция по оперативной гинекологии состоялась в Красноярске в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Участники обсудили такие диагнозы, как аденомиоз, эндометриоз и апикальный пролапс. Профессор Лаура Каппушева из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова продемонстрировала методы внутриматочной хирургии на прямой трансляция из операционной. Врач‑акушер‑гинеколог Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Денис Бочкарев показал коллегам выполнение операции «Латеральная фиксация матки при апикальном пролапсе».
Профессор, заведующая кафедрой оперативной гинекологии Красноярского государственного медицинского университета Татьяна Макаренко прочитала доклад об эндометриозе. Также большой блок программы был посвящен репродуктивной медицине. Кроме того, Московский областной НИИ акушерства и гинекологии провел прямую трансляцию операции по поводу глубокого инфильтративного эндометриоза с поражением кишки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.