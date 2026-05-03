Двойник Леди Гаги и усы кошки. Конкурс экстрасенсов прошёл в Волгограде

Концерт-холл «Культура» в Волгограде в этот раз собрал публику, которая пришла не на концерт и не на выставку. Сюда приехали участники «Ла Спекко» — одного из старейших эзотерических конкурсов страны. 19-й сезон впервые за всю историю проекта прошел не в привычных городах, а на берегу Волги.
«От матери-Родины сжалось сердце»: участников проекта растрогал Волгоград.
Организатор проекта Иоланта Воронова призналась, что Волгоград ее растрогал. Говорит, увидела Родину-мать из окна поезда — и сердце сжалось. По ее словам, город оказался теплым и живым, а люди — открытыми.
Сам конкурс устроен без мантий и пафоса. Участники вышли на сцену в обычной одежде — кто в платье, кто в кардигане, кто в деловом костюме. Но три испытания, которые им предстояло пройти, заставляли зал то замирать, то хохотать.
Ни лица, ни силуэта: кто прятался под тканью.
В первом задании на стуле под блестящей тканью сидел человек. Ни лица, ни силуэта. Участники подходили с завязанными глазами. Нужно было угадать, кто скрывается под тканью. Один из участников сказал: человек связан с музыкой, играет на гитаре. Когда ткань сняли, выяснилось, что на стуле сидел Сергей Егоров — профессор Волгоградской консерватории и лауреат государственной премии региона.
Второе задание — черный короб, содержимое которого не знал никто из зрителей. Версии звучали самые разные: духи, украшения, платок. Внутри оказался пакетик с усами домашней кошки самой Иоланты Вороновой.
Третье испытание — личные вещи членов жюри. Карты таро, браслеты, камни, украшения, банковские карты — все это нужно было вернуть законным владельцам. Никто не справился на все сто, но несколько точных попаданий заставили судей переглядываться.
Главная награда — у волгоградки: стоматолог опередила соперников.
Между турами конкурса на сцену выходили артисты. Диана Диво — единственный официальный двойник Леди Гаги в России — появилась в сценическом образе, который поначалу вызвал в зале сдержанную реакцию. Но уже через минуту к ней выстраивались за фото.
Также выступили группа «Ассортинки», Катрина Иванюшкина и Маркус Джейн с Дитрихом — и одного из участников дуэта зрители принимали за медиума Александра Шепса.
Итоги голосования жюри объявили в конце вечера. Гран-при получила Оксана Ливадний из Казахстана. Но первое место — главная награда сезона — досталось волгоградке.
Мария Давидян из Волжского по профессии врач-стоматолог. Каждый день она работает с людьми и, как выяснилось, умеет замечать то, что другие не видят.
Второе место разделили Лана Ковтун из Астрахани и Алина Емельянова из Тамбова. Третье — Николай Кондратьев из Сочи и Наталья Луна из Краснодара.
Приз в номинации «Юниор» уехал в Краснодар — его получила Анастасия Михальченко.