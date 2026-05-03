Двойник Леди Гаги и усы кошки. Конкурс экстрасенсов прошёл в Волгограде

В первом задании на стуле под блестящей тканью сидел человек. Ни лица, ни силуэта. Участники подходили с завязанными глазами. Нужно было угадать, кто скрывается под тканью. Один из участников сказал: человек связан с музыкой, играет на гитаре. Когда ткань сняли, выяснилось, что на стуле сидел Сергей Егоров — профессор Волгоградской консерватории и лауреат государственной премии региона.