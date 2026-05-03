«В качестве гарнира к драникам можно использовать фрукты». Белорусские драники включили в топ-100 лучших блинов и оладий мира

Кулинарный портал TasteAtlas составил список из сотни самых вкусных и популярных оладий и блинов мира, есть там и драники.
В их описании говорится, что драники — самое типичное блюдо Беларуси.
«Эти картофельные оладьи готовятся из смеси муки, картофеля, молока, соли, яиц, перца, лука и сливочного масла. Смесь обжаривается на сковороде до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. При желании картофельные оладьи можно также запечь в духовке», — рассказывают мировые кулинары.
Они отмечают, что после приготовления их традиционно подают с большой ложкой сметаны. И продолжают: «В качестве дополнительных гарниров могут использоваться грибы, мак, свиные шкварки или даже фрукты».
Многие белорусы, конечно, внесли бы коррективы в это описание. Но с тем, что драники — это топ, спорить никто не будет.
Кстати, на минской Комаровке продается молодая картошка по 6,9 рубля за кило.
Ранее мы писали, что самые дорогие квартиры в областях Беларуси продали в Гомеле и Бресте, а больше всего сделок с жильем провели в Гродно.
Ранее мы писали про белорусский след сериала «Четыре танкиста и собака», которому в 2026-м исполняется 60 лет: оператор Кропат родился в Пружанах, а популярная в СССР, как Софи Лорен, актриса Пола Ракса — в Лиде.