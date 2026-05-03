«В качестве гарнира к драникам можно использовать фрукты». Белорусские драники включили в топ-100 лучших блинов и оладий мира

Белорусские драники включили в топ-100 лучших оладий мира, дав необычный рецепт.

Источник: Комсомольская правда

Кулинарный портал TasteAtlas составил список из сотни самых вкусных и популярных оладий и блинов мира, есть там и драники.

В их описании говорится, что драники — самое типичное блюдо Беларуси.

«Эти картофельные оладьи готовятся из смеси муки, картофеля, молока, соли, яиц, перца, лука и сливочного масла. Смесь обжаривается на сковороде до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. При желании картофельные оладьи можно также запечь в духовке», — рассказывают мировые кулинары.

Они отмечают, что после приготовления их традиционно подают с большой ложкой сметаны. И продолжают: «В качестве дополнительных гарниров могут использоваться грибы, мак, свиные шкварки или даже фрукты».

Многие белорусы, конечно, внесли бы коррективы в это описание. Но с тем, что драники — это топ, спорить никто не будет.

Кстати, на минской Комаровке продается молодая картошка по 6,9 рубля за кило.

