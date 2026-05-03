Мэрия Омска объяснила снос аварийных деревьев у остановки «Ул. Рабиновича»

Администрация Омска дала комментарий по сносу аварийных деревьев вблизи остановки общественного транспорта «Ул. Рабиновича». Зелёные насаждения в этом районе обследовала специальная комиссия. Выяснилось, что корневая система тополей много лет находилась в угнетенных условиях. Деревья не имели достаточного питания, что повлияло на их развитие и рост. Специалисты зафиксировали множественные наросты на стволах и хрупкость новых побегов.
Кроме того, тополя находятся очень близко к действующим линиям электропередач. Это создаёт высокий риск для пешеходов и транспорта, курсирующего вблизи остановки.
Учитывая все эти факторы, специалисты приняли решение о сносе деревьев, как аварийных, сообщила пресс-служба администрации Омска.
В мэрии при этом отметили, что реновация зелёных насаждений будет обязательно. В планах посадка трех берез и трёх рябин в ближайшее время. Также недалеко от снесённых тополей в середине апреля у здания по Красному пути, 36 уже высадили три сосны.
Специалисты продолжают обследование деревьев между пешеходной зоной и фасадами зданий в районе ост. «Ул. Рабиновича». Осенью этого года, если позволят подземные коммуникации, здесь планируется высадить новые, более прочные деревья.