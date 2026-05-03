Мэрия пересмотрит торги на достройку школы на Патрокле во Владивостоке

«ЦИС» пожаловалось на то, что мэрия не допустила её к участию в аукционе, сославшись на отсутствие подтверждённого опыта строительства. В заявке подрядчик указал контракт на возведение крупного спорткомплекса в Москве стоимостью 1,72 млрд рублей. Этот объект был завершён и сдан с оформлением всех необходимых актов. Комиссия УФАС пришла к выводу, что этот объект подходит под требования закупки. Отсутствие договора в реестре Единой информационной системы само по себе не доказывает, что у фирмы нет нужного опыта.