Мэрия пересмотрит торги на достройку школы на Патрокле во Владивостоке

УФАС по Приморскому краю заставило администрацию Владивостока заново рассмотреть заявки на достройку школы на Патрокле. Антимонопольная служба решила, что городские власти незаконно отстранили от торгов московскую компанию. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления УФАС, признав жалобу ООО «Центр инфраструктурного строительства» обоснованной.
«ЦИС» пожаловалось на то, что мэрия не допустила её к участию в аукционе, сославшись на отсутствие подтверждённого опыта строительства. В заявке подрядчик указал контракт на возведение крупного спорткомплекса в Москве стоимостью 1,72 млрд рублей. Этот объект был завершён и сдан с оформлением всех необходимых актов. Комиссия УФАС пришла к выводу, что этот объект подходит под требования закупки. Отсутствие договора в реестре Единой информационной системы само по себе не доказывает, что у фирмы нет нужного опыта.
По предписанию антимонопольной службы город обязан аннулировать все ранее составленные протоколы аукциона. Также должна быть отменена и бумага о подведении итогов, где оставался единственный допущенный участник. После этого комиссия снова рассмотрит обе заявки и назначит новую дату определения победителя.
Срок исполнения предписания УФАС установлен до 19 мая 2026 года. Поэтому конкурс сдвигается как минимум на несколько недель по сравнению с первоначальным графиком. Фактически выбор подрядчика и заключение контракта откладываются примерно на месяц.
Аукцион на достройку школы на 1275 мест в микрорайоне Патрокл администрация Владивостока объявила в предпоследний день марта. Начальная цена контракта составила 4,174 млрд рублей. По данным мэрии, всего на завершение долгостроя планируют направить около 4,2 млрд рублей. Раньше на объект уже потратили примерно 2 млрд.
Сейчас в документации по контракту срок сдачи школы сдвинут до конца 2029 года. Подрядчику предстоит скорректировать проект, провести дополнительные обследования и завершить все строительно-монтажные работы, включая внутреннюю отделку и благоустройство.