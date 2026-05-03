Синоптик сказал, какая погода будет в Москве в воскресенье

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве в воскресенье воздух прогреется до 22 градусов выше нуля, сообщает РИА «Новости».
Днем ожидается переменная облачность, сказал синоптик.
Ветер в столице будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.
Показания барометра составят 745 миллиметров ртутного столба.
30 апреля Тишковец рассказал, что в мае погода в Москве будет постепенно улучшаться, а июнь будет несколько теплее нормы.
