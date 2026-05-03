Казахстан меняет подходы к привлечению трудовых мигрантов — вице-премьер о новшествах

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Изменения в вопросах миграционной политики разъяснила вице-премьер — глава Минкультуры и информации Аида Балаева.
«Если говорить просто, мы уходим от сложных и во многом ограничительной системы. более открытой и гибкой модели», — заявила она в видеообращении, опубликованном на странице правительства в соцсетях.
Ключевая цель изменений, по ее словам, — выстроить прозрачную, предсказуемую и благоприятную миграционную систему для специалистов, постребованных отечественной экономикой, обеспечить им возможность свободного въезда, эффективной профессиональной реализации и полноценной комфортной интеграции в жизнь Казахстана.
Что изменится для мигрантов в Казахстане.
Первый ключевой подход — это формирование сервисного государства в миграционной сфере.
«Это означает, что государственные процедуры должны быть доступными. В практическом плане это выражается в расширении принципа “одного окна”, цифровизация всех базовых процессов и сокращение межведовственных согласований», — подчеркнула Балаева.
Например, оформление статуса разрешения на работу и сопутствующих процедур должно осуществляться в рамках единой системы без необходимости многократного обращения в разные органы, добавила она.
Казахстан выстраивает более точную и современную миграционную политику.
Второй подход — дебюрократизация и повышение эффективности административных процессов.
«Сокращаются сроки рассмотрения заявлений оптимизируется регламентные процедуры. Внедряются цифровые инструменты контроля. Это позволяет снизить транзакционные издержки как для граждан, так и для государства», — подчеркнула вице-премьер.
Третий — это переход к модели управляемого привлечения человеческого капитала.
«Вводится инструмент Altyn Visa, который направлен на создание предсказуемых и долгосрочных условий для инвесторов и высококвалифицированных специалистов», — заявила Балаева.
По ее слвам, иностранный инвестор в инфраструктурной сфере получает стабильные условия пребывания и ведения деятельности.
«Аналогично специалисты в области инженерии, IT или медицины, востребованные на рынке труда, получат упрощенный доступ к легализации и работе», — отметила вице-премьер.
Четвертое — упрощение признания профессиональных квалификаций, которое Балаева нзвала важным элементом повышения гибкости рынка трудаю.
«Это особенно актуально для дефицитных и высокотехнологичных отраслей. В ряде случаев речь идет о сокращении сроков подтверждения квалификации с месяцев до существенно более коротких процедур при сохранении всех требований к качеству и безопасности», — добавила она.
При этом, по ее словам, принципиально важно, что все реформы реализуются в рамках усиления институциональной устойчивости и цифрового контроля.
«То есть государство не снижает уровень регулирования, а делает его более точным, адресным и технологичным», — констатировала Балаева.
Новые подходы помогут усилить позиции при привлечении инвестиций, технологий и человеческого капитала, считает она.