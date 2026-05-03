Инфекционист Краснов назвал пять опасных болезней, подстерегающих на даче

Выезд на шашлыки или «на картошку» редко ассоциируется со смертельным риском. Однако вместе с дачниками активизируются клещи, а в домах ожидает невидимая угроза — вирусы, оставленные грызунами. О том, какие опасности реально подстерегают на даче, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов.
«Мышиная» лихорадка.
На дачных участках и в домах нижегородцев подстерегает острое вирусное заболевание — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют «мышиной» лихорадкой. Подхватить ее достаточно просто — достаточно вдохнуть пыль, в которой содержатся выделения грызунов, во время уборки дачного домика после зимы. Опасность подстерегает и при контакте с загрязненными экскрементами мышей продуктами.
«Можно заразиться и при употреблении некипяченой воды из открытых водоисточников, в которые могут попасть выделения грызунов», — предупредил Виктор Краснов.
У больных «мышиной» лихорадкой появляются следующие симптомы: резкий подъем температуры до 39−40°С, сильная головная боль, боль в пояснице, уменьшение количества мочи.
Клещевой энцефалит и боррелиоз.
Все дачники знают, что весной активизируются опасные паукообразные — клещи. Выходя на свой участок, садовод рискует подцепить две «болячки»: клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Они передаются от инфицированного клеща при присасывании к человеку.
Энцефалитом можно заразиться при питье сырого (т.е. некипяченого) козьего или коровьего молока. При обеих инфекциях человек чувствует повышение температуры до 39 градусов, головную боль, иногда рвоту, нарушения сознания. У детей появляется сонливость и негативизим (немотивированное поведение, проявляющееся неосознанным противостоянием желаниям, требованиям и просьбам окружающих, — прим.).
«В случае боррелиоза типично появление на месте укуса красного, увеличивающегося пятна, постепенно начинающего бледнеть ближе к центру и приобретающего мишеневидную форму (в виде мишени)», — отметил Виктор Краснов.
Туляремия.
Как рассказал инфекционист, туляремия встречается редко, однако вероятность заражения ею в Нижегородской области не исключена. Заболевание можно «подхватить» через укусы насекомых (слепней, комаров), загрязненную воду и продукты или контакт с больными грызунами. Туляремия также распространяется воздушно-полевым путем, к примеру, во время уборки сена.
«Заболевание начинается с резко выраженной слабости, температуры до 39−40, увеличения и болезненности лимфоузлов, ближайших к месту укуса. Возможно образование язвы в месте укуса», — уточнил врач.
Бешенство.
На дачах можно заразиться одним из самых опасных заболеваний, которое в 100% случаев заканчивается смертью, — бешенством. Оно передается при укусе или ослюнении поврежденной кожи больным животным: лисы, ежи, собаки, кошки и т.д.
«Особенно опасны укусы в лицо и руки», — подчеркнул Виктор Краснов.
Как распознать признаки бешенства? В месте укуса больной чувствует боль. У человека проявляются депрессивное или агрессивное поведение, параличи и боязнь воды.
Профилактика.
Как же защитить себя во время поездки на дачу? Виктор Краснов дал несколько рекомендаций нижегородцам, которые только приехали в свои загородные дома и не хотят подхватить опасные заболевания:
Первую уборку в доме проводите только влажным способом с применением хлорсодержащией бытовой химии, защитив себя респиратором и перчатками. Обязательно следует проветрить помещение. При обнаружении следов жизнедеятельности грызунов — разложите в доме и на участке средства борьбы с ними. При работе в саду используйте репелленты. По возможности обработайте участок от клещей. Также при работе на участке и выходах в поле или лес проводите самоосмотр каждые 20 минут, чтобы найти паукообразных. Обязательно после прогулок осмотрите детей, включая волосистую часть головы, на предмет присасывания клещей. Тщательно мойте руки перед едой. Продукты храните в недоступных для грызунов емкостях. А старые продукты, хранившиеся на даче, лучше утилизировать. Воду и молоко следует использовать только в кипяченом виде. Остерегайтесь диких животных с нетипичным поведением (ласковость, отсутствие страха, неспровоцированная агрессия, обильное слюнотечение, отвисшая нижняя челюсть). В случае укуса дикими животными или бродячими собаками, необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение (обычно травмпункт) для обработки раны и проведения профилактики против бешенства. Нижегородская область является эндемичной по бешенству. Поставьте вакцины от клещевого энцефалита и бешенства. Домашних животных также следует «обрабатывать» от клещей.
«При появлении симптомов любого из этих заболеваний необходимо обратиться к врачу. Обязательно сообщите о факте выезда за город или контакте с грызунами/клещами. Самолечение недопустимо из-за риска тяжелых осложнений», — предупредил Виктор Краснов.
Заболевание.
Пути передачи.
Характерные симптомы.
«Мышиная» лихорадка (ГЛПС).
— Вдыхание пыли с выделениями грызунов.
— Контакт с загрязнёнными экскрементами мышей продуктами.
— Употребление некипячёной воды из открытых водоисточников.
— Резкий подъём температуры до 39−40°С.
— Сильная головная боль.
— Боль в пояснице.
— Уменьшение количества мочи.
Клещевой вирусный энцефалит.
— Укус инфицированного клеща.
— Употребление сырого (некипячёного) козьего или коровьего молока.
— Повышение температуры до 39 .
— Головная боль.
— Иногда рвота.
— Нарушения сознания.
— У детей: сонливость, немотивированное поведение (негативизм).
Боррелиоз (болезнь Лайма).
— Укус инфицированного клеща.
— Повышение температуры до 39 .
— Головная боль.
— Иногда рвота.
— Нарушения сознания.
— Красное пятно на месте укуса, увеличивающееся и приобретающее мишеневидную форму.
Туляремия.
— Укусы насекомых (слепней, комаров).
— Загрязнённая вода и продукты.
— Контакт с больными грызунами.
— Воздушно-пылевой путь (при уборке сена).
— Резко выраженная слабость.
— Температура до 39−40°С.
— Увеличение и болезненность лимфоузлов, ближайших к месту укуса.
— Возможно образование язвы на месте укуса.
Бешенство.
— Укус больным животным (лисы, ежи, собаки, кошки).
— Ослюнение повреждённой кожи больным животным.
— Особенно опасны укусы в лицо и руки.
— Боль в месте укуса.
— Депрессивное или агрессивное поведение.
— Параличи.
— Боязнь воды (гидрофобия).
— Летальный исход.