Инфекционист Краснов назвал пять опасных болезней, подстерегающих на даче

Первую уборку в доме проводите только влажным способом с применением хлорсодержащией бытовой химии, защитив себя респиратором и перчатками. Обязательно следует проветрить помещение. При обнаружении следов жизнедеятельности грызунов — разложите в доме и на участке средства борьбы с ними. При работе в саду используйте репелленты. По возможности обработайте участок от клещей. Также при работе на участке и выходах в поле или лес проводите самоосмотр каждые 20 минут, чтобы найти паукообразных. Обязательно после прогулок осмотрите детей, включая волосистую часть головы, на предмет присасывания клещей. Тщательно мойте руки перед едой. Продукты храните в недоступных для грызунов емкостях. А старые продукты, хранившиеся на даче, лучше утилизировать. Воду и молоко следует использовать только в кипяченом виде. Остерегайтесь диких животных с нетипичным поведением (ласковость, отсутствие страха, неспровоцированная агрессия, обильное слюнотечение, отвисшая нижняя челюсть). В случае укуса дикими животными или бродячими собаками, необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение (обычно травмпункт) для обработки раны и проведения профилактики против бешенства. Нижегородская область является эндемичной по бешенству. Поставьте вакцины от клещевого энцефалита и бешенства. Домашних животных также следует «обрабатывать» от клещей.