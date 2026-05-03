На арабском шоу The Voice Kids: Ahla Sawt (аналог российской передачи «Голос. Дети» — прим. «ВМ») выступила девятилетняя девочка по имени Эмилия с русскими и иорданскими корнями. Она исполнила песню «Калинка-малинка» на русском и арабском языках, после чего все жюри повернулись к ней.
Девочка выступила на шоу в красном платье, подходящем под тематику песни. Как только зазвучал припев, все трое жюри повернулись к исполнительнице и стали пританцовывать в такт композиции, передает Telegram-канал «360.ru».
26 ноября 2025 года президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, где его встретили русской народной песней «Калинка-малинка». Композиция прозвучала в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля.
18 июня президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях видеоролик с саммита «Большой семерки» под песню «Капибара» российского детского хора «Великан».
9 июня президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC, на котором прозвучала песня «Широка река» российской певицы Надежды Кадышевой. Под эту композицию на ринг вышел боец смешанных единоборств в тяжелом весе Сергей Спивак, известный под прозвищем Полярный Медведь.