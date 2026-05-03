Какое оборудование для рожениц получит перинатальный центр № 2 в Волгограде?

Более 100 единиц современной техники и аппаратуры получит Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2.
Как сообщили в облздраве, в медучреждение поступят передвижные рентгеновские диагностические системы, транспортные инкубаторы для новорождённых, комплексы непрерывного мониторинга жизненно важных показателей матери и ребёнка и другое. Всё это поможет оказывать помощь маме и ребёнку на самом современном уровне.
В 2025 г. в регионе было приобретено 1726 единиц современного медицинского оборудования для женских консультаций, при этом 10 таких обновлённых медобъектов начали работу в центральных районных больницах региона после модернизации.