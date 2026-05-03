В МВД рассказали о новой схеме мошенников с предложениями о подработке

Мошенники в мессенджерах используют схему обмана с предложениями «легкой подработки» или «удаленной работы» без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России.
— Мошенники размещают объявления в каналах о заработке на маркетплейсах якобы через выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов, — рассказали представители ведомства.
По их словам, злоумышленники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. Также они могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита. В результате деньги уходят мошенникам, а жертвы не получают обещанную оплату, передает ТАСС.
В МВД также рассказали, что мошенники подстраивают стиль общения под возраст жертвы, с которой ведут диалог. В частности, россиянам в возрасте от 18 до 25 лет преступники предлагают фейковые вакансии, подработки и инвестиции, для которых нужны «активационный платеж» или оплата обучения.