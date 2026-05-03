Ж/д транзит в Калининград приостановили из-за ЧП в Литве

«В Есе (Каунасский район) сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие из Дуйсбурга. Оставшиеся вагоны остались на дороге, некоторые из них перевозили метанол. Прибывшие на место происшествия сотрудники Департамента противопожарной охраны оценили ситуацию и безопасность. Опасности от этого груза нет», — говорится в сообщении.