Несколько авиарейсов Петербург-Минск задерживаются в воскресенье

Например, рейс «Белавиа» B2942 / N47942 / UT4942 прилетит не 12:20, а в 12:50. Хотя B2940 / N47940 / UT4940 из Санкт-Петербурга в Минск будет выполнен по расписанию (прилет в 16:55).
В то же время прибытие рейса DP893 «Победы» в Минск из Пулково перенесли с 19:10 на 22:00.
Вечерний борт «Белавиа» B2946 / N47946 / UT4946 ожидается по расписанию — в 21:35. Кроме того, вылет рейса «Белавиа» B2941 / N47941 / UT4941 в Пулково из Минска был отложен с 08:40 на 09:30.
Задержано и отправление рейса «Победы» DP894 (перенос с 19:50 на 22:40).
Всего в Пулково 3 мая задержаны свыше 40 рейсов (на два часа и более). Это произошло после того, как авиационные власти ограничили прием и выпуск воздушных судов в Пулково на фоне ночной атаки дронов на Ленинградскую область.
Российская ПВО сбила в этом регионе более 60 беспилотников самолетного типа.