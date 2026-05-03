В Красноярском крае прошел фестиваль казачьей культуры «Маганская казарла»

В Сосновоборском округе Красноярского края состоялся масштабный фестиваль казачьей культуры «Маганская казарла». Праздник прошел 2 мая в селе Маганск на территории Казачьего хутора и собрал участников и гостей из разных городов региона. [caption id= «attachment_365894» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: газета Сосновоборского округа Красноярского края «Рабочий»[/caption] В этом году мероприятие объединило сразу два формата. После изменения административной структуры было принято решение соединить традиционный песенно танцевальный фестиваль с соревнованиями по рубке шашкой. Еще в прошлом году фестиваль казачьей культуры «Любо», который проходил в посёлке Берёзовский, отметил 15-летний юбилей. В этом году мы решили обновить формат и объединить его с Казарлой. Мероприятие получилось по-настоящему живым и сильным. Уверена, казачьи традиции в округе мы будем сохранять, а «Маганской казарле» — быть, — отметила директор Централизованной клубной системы Татьяна Раденко. [caption id= «attachment_365893» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: газета Сосновоборского округа Красноярского края «Рабочий»[/caption] С самого полудня на площадке работали подворья с традиционными угощениями. Гостей встречали пирогами, соленьями и блюдами деревенской кухни. На фестиваль приехали участники из Красноярска, Ачинска, Сухобузимского района, Железногорска и других территорий. Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы, со сцены звучали казачьи песни, играла гармонь, а зрители поддерживали артистов. Ключевым событием стала казарла — соревнования по рубке шашкой. Участники демонстрировали мастерство, разрубая предметы на скорости, что вызвало живой отклик у зрителей. [caption id= «attachment_365890» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: газета Сосновоборского округа Красноярского края «Рабочий»[/caption] Фестиваль завершился награждением победителей, общей молитвой и исполнением песни «Любо», которое организаторы планируют сделать ежегодной традицией. Напомним, что в Красноярском крае впервые отметили День коренных малочисленных народов России.