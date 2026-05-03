Спасатель в свой выходной вытащил человека из горевшего дома в Бобруйске

Сергей Саков вытащил человека из пожара и предотвратил взрыв газового баллона.

Источник: Комсомольская правда

2 мая на улице Ревинского в Бобруйске загорелся частный дом. Очевидцы вызвали подразделения МЧС. К счастью, рядом оказался спасатель Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Саков.

В тот день он приехал в гости к матери. Сергей увидел, что из-под кровли соседнего дома идет дым. Саков бросился на помощь. Он проник внутрь, нашел в коридоре 44-летнего хозяина дома и вывел его на улицу.

А чтобы предотвратить взрыв, спасатель вынес из горящего здания газовый баллон. Подразделения МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

Тем временем белорусский психолог сказала, в чем опасность просмотра видео на скорости х2.

Прочитайте, что самые дорогие квартиры в областях Беларуси продали в Гомеле и Бресте, а больше всего сделок с жильем провели в Гродно.

Ранее мы писали про белорусский след сериала «Четыре танкиста и собака», которому в 2026-м исполняется 60 лет: оператор Кропат родился в Пружанах, а популярная в СССР, как Софи Лорен, актриса Пола Ракса — в Лиде.

