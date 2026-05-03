ФПК подготовит поезда для пассажиров, задерживающихся из-за аварии в Литве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) подготовит резервные поезда для перевозки пассажиров ряда своих составов, задерживающихся из-за схода с рельсов грузового состава в Литве, сообщила российская компания.
Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила ранее в воскресенье компания «Литовские железные дороги». ФПК сообщила, что из-за этого задерживаются её поезда № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва, № 147 Москва — Калининград.
«Для пассажиров, которые должны были отправиться в поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Минска в 9:49 по графику поезда № 148. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360», — говорится в сообщении ФПК.
Российская компания пишет, что обо всех изменениях оперативно информирует пассажиров с помощью смс.
«Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении “РЖД Пассажирам”, на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный)», — добавляется в сообщении.