Эксперты дали прогноз по курсу рубля к доллару на конец года

К осени перечисленные факторы начнут ослабевать. Цены на энергоносители, по оценке экспертов, снизятся: Urals в III квартале будет стоить около 60 долларов за баррель. Минфин, вероятно, возобновит закупки валюты по бюджетному правилу, что сократит предложение на рынке. Сезонный спрос населения перед отпусками, наращивание импорта и постепенное снижение ключевой ставки также сыграют против рубля. К концу сентября доллар поднимется до 82−85 рублей, ожидают эксперты.