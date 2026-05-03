Туапсе под ударом с воды

В Туапсе существует угроза со стороны безэкипажных катеров. Об этом в социальных сетях предупредил глава Туапсинского района.
«Находиться на берегу моря и вблизи опасно!», — подчеркнул глава.
Кроме того, в городе начали готовиться к приёму заявлений от жителей, чьи дома пострадали в результате атак беспилотников. Для временного размещения людей предоставят квартиры из маневренного фонда. В дальнейшем пострадавшим выдадут сертификаты на покупку или ремонт жилья.
