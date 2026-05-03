В Алтайском крае высадили сеянцы на площади 1824 гектара

Сеянцы на площади 1824 гектара высадили в Алтайском крае по национальному проекту «Экологическое благополучие». Это более чем 100% от весеннего плана, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Больше всего сеянцев было высажено в Ключевском лесничестве. Там работы прошли на площади 920 гектаров. Высадка также началась в Боровлянском, Волчихинском, Ракитовском и ряде других лесничеств. Завершать лесовосстановительную кампанию будет Чарышское лесничество: там из‑за климатических особенностей территории посадочные работы начинаются позже всего.
В летний период пройдут агротехнические уходы за лесными культурами. Всего в 2026 году в Алтайском крае запланировано провести лесовосстановление на площади 6962,6 гектара.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.