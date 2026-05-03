Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы 4 мая

«В связи с проведением городского мероприятия 4 мая с 16:30 и до его окончания будет временно перекрыто движение на ряде набережных и улиц в центре», — говорится в сообщении.
В это время нельзя будет проехать по ул. Садовническая (от ул. Балчуг до Большого Устьинского моста), Болотная, Солянка, Ильинка, Варварка, Балчуг, по Болотной и Старой площадям, в Китайгородском проезде, по Кремлевской, Котельнической, Софийской, Москворецкой, Раушской, Устьинской, Подгорской набережным, по Фалеевскому, Ветошному, 1-му и 2-му Раушскому пер., по Большому Москворецкому мосту и по Гончарной набережной (от Гончарного проезда до Котельнической набережной).
Кроме того, с 00:01 4 мая до 03:00 5 мая на участках временных ограничений будет запрещена парковка.