Три поезда из Калининграда задерживаются на 8 часов из-за аварии в Литве

Источник: Янтарный край

Три поезда калининградского направления задерживаются 3 мая. Причина — сход грузового состава на Литовской железной дороге, сообщает Федеральная пассажирская компания. Под задержку попали: № 360 Калининград — Адлер, № 148 Калининград — Москва и № 147 Москва — Калининград.

Максимальное время задержки — до 8 часов. Пассажирам обещают чайную продукцию, поездные бригады оказывают помощь и содействие.

Для тех, кто должен был ехать из Минска в поезде № 148, подготовят резервный состав. Он отправится в 9:49 по графику № 148. Также резервный состав запустят из Смоленска для пассажиров поезда № 360 — он отправится в 12:04 по графику.

На территории Литвы и Беларуси у калининградцев действует роуминг. Власти ранее рекомендовали отключать телефоны ещё до пересечения границы: с ноября российские операторы блокируют мобильный интернет и СМС на 24 часа после въезда в РФ — это новая мера безопасности и защиты от БПЛА.

По данным «Спутник Литва», 1 мая на станции Гуджюнай в Кедайняйском районе несколько вагонов с щебнем сошли с рельсов. Никто не пострадал, но движение поездов на маршрутах Вильнюс — Клайпеда, Вильнюс — Шяуляй, Каунас — Шяуляй и Вильнюс — Рига — Валга оказалось нарушено.

