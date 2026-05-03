Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ночных ограничений для полётов в Калининградскую область в Храброво снова задерживают и отменяют рейсы

Росавиация пишет, что временные меры уже сняты.

Источник: Клопс.ru

В Храброво задерживают и отменяют рейсы после ограничений на полёты в Калининградскую область и из неё. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта на воскресенье, 3 мая.

Ночью в небе над Ленинградской областью вводили временные ограничения. В телеграм-канале Росавиации предупреждали, что меры могут повлиять на калининградские маршруты и изменить расписание. Об их отмене сообщили в 7:24.

Согласно актуальному расписанию, на вылет отменили один рейс в Москву. С задержкой отправятся ещё семь бортов в столичные аэропорты, восемь — в Санкт-Петербург, по одному — в Уфу и Череповец.

На прилёт отменили один рейс из Москвы. Не успевают вовремя приземлиться ещё пять рейсов из столичных аэропортов, шесть — из Санкт-Петербурга, а также по одному из Челябинска, Волгограда, Череповца, Тюмени и Уфы.

Из-за аналогичной ситуации 2 мая в Храброво сбилось расписание — почти 40 рейсов вылетали и прилетали с задержкой.